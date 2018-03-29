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شاهد: رائدا فضاء يقومان بإصلاحات خارج المحطة الدولية

29/3/2018

قام رائدا فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بسير فضائي خارج المحطة الفضائية الدولية الخميس لإجراء عملية صيانة وتجديدات على المحطة.

ومن بين المهام التي سيقوم بها رائدا الفضاء درو فيوستل وريكي أرنولد خلال عملية السير التي تستغرق ست ساعات ونصف الساعة تركيب أجهزة استشعار واتصالات وتغيير الكاميرات الخارجية.

كما سيقوم رائدا الفضاء، اللذان وصلا إلى المحطة قبل أسبوع، بتغيير خراطيم القديمة من نظام التبريد في المحطة.

وتأجل السير الفضائي لمدة ساعة وبدأ بعد الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش. وهذه هي مهمة السير رقم 209 التي تجرى لدعم جهود التجميع والصيانة في المحطة، كما أنها الرابعة منذ بداية العام الجاري.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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