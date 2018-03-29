شاهد: تماثيل عملاقة من الشوكولاتة في مدينة بلجيكية

تستضيف مدينة ديربوي الصغيرة في بلجيكا للمرة الأولى معرضا يضم نحو 50 تمثالا عملاقا مصنوعا من الشوكولاتة البلجيكية على هيئة أفيال وقردة وأسود وطيور.

ويشارك في المعرض 40 فنانا من أنحاء العالم ويأمل المنظمون في أن يتحول إلى مناسبة سنوية.

ويتضمن المعرض الذي يحمل اسم "شوكو بالاس" في المدينة الواقعة جنوب شرقي بروكسل أكشاكا تبيع حلوى الماكرون ومشروبات الشوكولاتة.

واجتذب الحدث بالفعل أكثر من 30 ألف زائر، ومن المتوقع تدفق المزيد خلال فترة العطلات وحتى انتهاء المعرض في الثامن من أبريل/ نيسان.

وتطلق مدينة ديربوي، التي يسكنها نحو عشرة آلاف نسمة، على نفسها اسم "أصغر مدينة في العالم" وتجتذب سياحا من بروكسل ولوكسمبورغ.

وقالت مسؤولة من المجموعة التي تنظم المعرض إن "الفكرة تتمثل في إقامة أكبر مهرجان لتماثيل الشوكولاتة في العالم في أصغر مدينة في العالم".