شاهد: أول مركز تدريب "يوغا" للنساء في غزة

تمدد مجموعة صغيرة من الفلسطينيات أطرافهن ليمارسن اليوغا التي ستساعدهن في تعليم أخريات التكيف مع الضغوط والصعاب في غزة المحاصرة.

وشهد قطاع غزة، الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ثلاثة حروب مع الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأحد عشر عامًا الماضية.

وهناك عدد قليل من الأنشطة الترفيهية في الجيب المكتظ الذي يقدر عدد سكانه بنحو مليوني نسمة، والذي يخضع لحصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، ومصر وبه أعلى معدل للبطالة في العالم.

وتقول أمل خيال، التي تقوم بتدريس اليوغا في مركز رياضي مؤقت وتتولى مسؤولية الأنشطة النسائية في مؤسسة تشيس الخيرية الإيطالية، إن المشروع يهدف إلى تدريب نحو 30 امرأة على التدريس.

وتنخرط بعض المشاركات أيضًا في عملية التدريس. وتقول أمل خيال إن 19 من بين المشاركات ستصبحن معلمات لليوغا، وإن 13 ستتعلمن تدريس الحيل المستخدمة في السيرك.

وأضافت "أمل" أن المزيد من السيدات عبرن عن رغبتهن في المشاركة في صفوف مستقبلية.

وقال أمينة الزريعي، وهي معلمة للتربية الرياضية ومعالجة مهنية، إن سكان غزة بشكل عام والمرأة بشكل خاص بحاجة لممارسة اليوغا، إذ الظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود أماكن ترفيهية لتفريغ الكبت، فضلًا عن المشكلات الحياتية اليومية.