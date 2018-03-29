البث الحي
منوعات

شاهد: أول مركز تدريب "يوغا" للنساء في غزة

29/3/2018

تمدد مجموعة صغيرة من الفلسطينيات أطرافهن ليمارسن اليوغا التي ستساعدهن في تعليم أخريات التكيف مع الضغوط والصعاب في غزة المحاصرة.

وشهد قطاع غزة، الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ثلاثة حروب مع الاحتلال الإسرائيلي على مدى الأحد عشر عامًا الماضية.

وهناك عدد قليل من الأنشطة الترفيهية في الجيب المكتظ الذي يقدر عدد سكانه بنحو مليوني نسمة، والذي يخضع لحصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، ومصر وبه أعلى معدل للبطالة في العالم.

وتقول أمل خيال، التي تقوم بتدريس اليوغا في مركز رياضي مؤقت وتتولى مسؤولية الأنشطة النسائية في مؤسسة تشيس الخيرية الإيطالية، إن المشروع يهدف إلى تدريب نحو 30 امرأة على التدريس.

وتنخرط بعض المشاركات أيضًا في عملية التدريس. وتقول أمل خيال إن 19 من بين المشاركات ستصبحن معلمات لليوغا، وإن 13 ستتعلمن تدريس الحيل المستخدمة في السيرك.

وأضافت "أمل" أن المزيد من السيدات عبرن عن رغبتهن في المشاركة في صفوف مستقبلية.

وقال أمينة الزريعي، وهي معلمة للتربية الرياضية ومعالجة مهنية، إن سكان غزة بشكل عام والمرأة بشكل خاص بحاجة لممارسة اليوغا، إذ الظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود أماكن ترفيهية لتفريغ الكبت، فضلًا عن المشكلات الحياتية اليومية.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)