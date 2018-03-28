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شاهد: فلسطينية تدير مباريات للرجال في دوري كرة القدم بالضفة

27/3/2018

عندما تختفي الصحفية الفلسطينية ياسمين نيروخ من قاعة الأخبار في إذاعتها المحلية بالخليل في الضفة الغربية فإنها في العادة تكون في مباراة لكرة القدم بالدوري الفلسطيني في الضفة.

لكن نيروخ لا تذهب كمتفرجة، فهي تسهم في إدارة المباراة كحكمة.

وتوضح ياسمين أنها منذ الصغر كانت تعشق كرة القدم وتنبهر بدور الحكام في المباريات قبل أن تقرر أن تصبح زميلة لهم.

وياسمين حاليا من بين عدد قليل من النساء الفلسطينيات اللائي يعملن في تحكيم كرة القدم بالأراضي الفلسطينية، وهي المرأة الوحيدة التي تدير مباريات كرة قدم للرجال في الخليل وفقا لما يقوله أحمد محاسن، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المنطقة الجنوبية.

وقالت ياسمين إن الأمر كان صعبا في البداية، ولكن مع الوقت اعتاد اللاعبون والجماهير على الأمر، مشيرة إلى أنها تتلقى دعما كبيرا من الأهل.

وبدأت ياسمين عملها في التحكيم في مباريات نسائية بمدينة رام الله عام 2010 قبل أن تنتقل العام الماضي فقط لمباريات الرجال.

وتسعى ياسمين نيروخ (29 عاما) للتحكيم في بطولات دولية في المستقبل القريب.

المصدر : رويترز
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