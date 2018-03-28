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شاهد: طالب طب بيطري يُنشئ فندقا للقطط في البصرة

28/3/2018

أصبحت القطط في مدينة البصرة بجنوب العراق في أيد أمينة هذه الأيام بفضل فندق جديد مخصص لها أنشأه ويديره طالب في كلية الطب البيطري بجامعة البصرة يدعى أحمد طاهر مكي.

واستلهم مكي (22 عاما) فكرة إنشاء فندق للقطط من فرط حُبه منذ الصغر للحيوانات الأليفة، فحّول جزءا من منزل أُسرته إلى فندق يقول إنه الأول من نوعه في العراق الذي يُخصص لحيوانات.

ويوفر الفندق أَسِرّة مُريحة وطعاما صحيا ومكانا للهو والاستحمام والتكييف للقطط المحظوظة. وتخصص غرفة كجناح طوارئ للقطط المريضة إذ يفحصها أطباء بيطريون ويوفرون لها العلاج اللازم.

وأشار مكي إلى أن الفندق يتكون من غرفتين، غرفة للحالات العادية، أو فندقة عادية (حسب قوله)، وغرفة للحالات المرضية معزولة عن البيت تماما.

وقال إن الفندقة العادية فيها رفاهية كبيرة حيث توفر خدمات من تهوية، درجة حرارة على مقاييس عالمية مضبوطة على درجة حرارة الحيوان، تهوية أيضاً، النظافة والوقاية وتعقيم المكان للوقاية من الأمراض التي تنتقل لها، كما يوفر لها مكان راحة وحشايا نوم وحمامات خاصة ومكانا للهو.

وتتسع الغرفتان المخصصتان للقطط لما يصل إلى 30 قطة في وقت واحد.

وأوضح مكي أن هدفه هو تشجيع الناس على تبني القطط من خلال تقديم استشارات غذائية مناسبة، وخدمات صحية، فضلا عن مأوى آمن للحيوانات عندما يسافر أصحابها.

ويروج مكي لخدمات فندقه عبر صفحة (فور كاتس بيت كلينك) على موقع "فيسبوك" إذ يقدم نصائح بشأن خيارات الطعام الصحي للقطط إضافة إلى إرشادات طبية.

وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في فندق القطط ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دينار عراقي (4.2-5.9 دولار) وتنخفض إلى ما يصل 2500 دينار في حالة إقامة القط في الفندق لمدة طويلة.

ويمكن لأصحاب القطط متابعة قططهم عبر موقع واتساب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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