شاهد: السلطات تطارد قردا هاربا في مكسيكو سيتي

تملّص قرد كبوشي، وهو من القرود اللطيفة المستأنسة، من السلطات في مدينة مكسيكو سيتي ولكن ليس من كاميراتهم.

ويعتقد المسؤولون أن قرد الكبوشي هرب من منزل خاص في المنطقة، ما أزعج كثيرًا منقذ الحيوانات رودريغو إستريلا.

وقال إستريلا "هذه الحيوانات لا يمكن أن تعيش في الأسر.. فقط اتركهم في بيئاتهم الطبيعية حيث يستطيعون التكاثر.. اتركوهم وشأنهم!"

وأوقفت المطاردة حركة المرور على طول طريق "أفيندا ريفورما" بالعاصمة المكسيكية، وضمت نحو اثني عشر من رجال الإطفاء والعاملين في مجال مراقبة ومكافحة الحيوانات.

ويعد الموطن الأصلي لقرد الكبوشي هو أمريكا الوسطى والجنوبية، ويوجد في المقام الأول في الغابات المطيرة والآن يمكن أن تجده فوق أشجار مكسيكو سيتي.