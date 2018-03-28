البث الحي
منوعات|المكسيك

شاهد: السلطات تطارد قردا هاربا في مكسيكو سيتي

28/3/2018

تملّص قرد كبوشي، وهو من القرود اللطيفة المستأنسة، من السلطات في مدينة مكسيكو سيتي ولكن ليس من كاميراتهم.

ويعتقد المسؤولون أن قرد الكبوشي هرب من منزل خاص في المنطقة، ما أزعج كثيرًا منقذ الحيوانات رودريغو إستريلا.

وقال إستريلا "هذه الحيوانات لا يمكن أن تعيش في الأسر.. فقط اتركهم في بيئاتهم الطبيعية حيث يستطيعون التكاثر.. اتركوهم وشأنهم!"

وأوقفت المطاردة حركة المرور على طول طريق "أفيندا ريفورما" بالعاصمة المكسيكية، وضمت نحو اثني عشر من رجال الإطفاء والعاملين في مجال مراقبة ومكافحة الحيوانات.

ويعد الموطن الأصلي لقرد الكبوشي هو أمريكا الوسطى والجنوبية، ويوجد في المقام الأول في الغابات المطيرة والآن يمكن أن تجده فوق أشجار مكسيكو سيتي.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)