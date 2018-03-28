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شاهد: اكتشاف موسيقى كنسية إيطالية بعد اختفائها 300 عام

28/3/2018

بعدما فقدت لنحو 300 عام، لاقت مقطوعة موسيقى كنسية للملحن الإيطالي "جيوفاني باتيستا بيرجوليزي" استحسانا كبيرا من الجمهور في أنحاء أوربا بعدما أعاد باحثون اكتشافها.

ويعرف بيرجوليزي الذي توفي بالسُلّ في عمر السادسة والعشرين بموسيقاه الكنسية ومنها "ستابات ماتر" لكن المايسترو الإيطالي جوليو براندي يقول إن مقطوعة "ماس إن دي" تظهر لمحة جديدة عن أعمال الملحن الذي عاش بالقرن الثامن عشر.

وقال براندي على هامش حفل في بروكسل "لم نعرف الجانب البهيج الخفيف في أعمال بيرجوليزي. رد الفعل من الجمهور كان رائعا".

وقدم براندي المقطوعة الموسيقية في حفلات في بلجيكا وهولندا وإيطاليا ونشر هذا الشهر أول تسجيل لها على اسطوانات مدمجة.

وكان خبراء إيطاليون في الموسيقى قد جمعوا المقطوعة الموسيقية، التي يعتقد أنه جرى تأليفها في عام 1731 تقريبا، قبل نحو عامين من مجموعة مصادر في مكتبات مختلفة.

المصدر : رويترز
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