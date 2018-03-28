شاهد: اكتشاف عضو جديد هو الأكبر في جسم الإنسان

قال فريق من العلماء إنه اكتشف عضوًا جديدًا في جسم الإنسان مملوءً بالسوائل داخل أنسجة بشرية، ويعتقدون أنه قد يكون أكبر عضو مكتشف في الجسم البشري حتى الآن.

وقال العلماء إن العضو الجديد يسمى "interstitium"، ويوجد في جميع أنحاء الجسم، تحت الجلد وبين الأعضاء في النسيج "الضام" الكثيف المليء بالسوائل، وهو يحيط بالشرايين والعضلات والجهاز الهضمي والمسالك البولية.

وأوضح العلماء في دراسة نُشرت في دورية "التقارير العلمية Scientific Reports"، أن العضو هو عبارة عن شبكة من القنوات المجهرية الصفراوية في النسيج الضام الذي يحيط بأعضاء الجسم، وتقوم بوظيفة النوابض المرنة لحماية الأعضاء من الصدمات الخارجية أو الضرر أو التلف الناتج عند الحركة.

ورأى العلماء أن هذه القنوات المليئة بالسوائل والكولاجين الغني ببروتين الإيلاستين المرن، لها خصائصها التي تجعلها ترتقي لأن تكون عضوًا، ويعتقد العلماء أن أحد أهم وظائف العضو الجديد هو امتصاص الصدمات لحماية الأجزاء المتحركة من الجسم.

وقال نيل ثييس، أستاذ علم الأمراض في كلية الطب بجامعة نيويورك والذي شارك في إعداد الدراسة، إن هذا العضو الجديد يعادل حجمه ما يقارب 20% من سوائل جسم الإنسان أي الخُمس، وهو ما يعادل 10 لترات، لذا يعتبر هو العضو الأكبر حتى الآن.

وأضاف أن هذا السائل غني بالبروتين الذي يصب في الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية التي تحمل الليمف، وهو سائل يحتوي على خلايا الدم البيضاء لمكافحة المرض.

وهذا يمكن أن يفسر كيف أن السوائل المترابطة توزع الخلايا السرطانية في جميع أنحاء جسم الإنسان، وبالتالي فهي مرتبطة بانتشار الأورام الخبيثة في الجسم.

ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف الباحثين على محاربة المرض والعثور على آلية جديدة للتشخيص المبكر لأمراض السرطان والمساعدة في إبطاء أو منع ورم خبيث.