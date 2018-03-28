شاهد: إندونيسيا تحتضن أكبر مكتبة في العالم بـ24 طابقا

تحتضن العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، أكبر مكتبة في العالم من حيث عدد الطوابق، حيث يصل عدد طوابقها إلى 24، وتضم ملايين الكتب والمؤلفات الأثرية.

وتتميز المكتبة التي يبلغ ارتفاعها 124 مترًا، بتصميمها الحديث ومجهزة بأحدث التقنيات، فيما تتيح شرفة المكتبة للزوار إمكانية الاستمتاع بمناظر خلابة لإطلالتها على المدينة.

وتضم المكتبة 4 ملايين كتاب ومؤلف، بينها 12 ألف كتاب أثري يعود تاريخ تأليفها إلى القرن الرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر.

كما تضم المكتبة، غرف للمطالعة وصالات للعرض، وغرف مزودة بشاشات عملاقة وأخرى للوسائط المتعددة، فضلًا عن أماكن لعب للأطفال.

وتحوي المكتبة غرفة خاصة بالمعاقين بصريًا، تضم كتبًا خاصة بهم وأخرى صوتية وإلكترونية.

وقال رئيس المكتبة أغوس سوتويو، إن المكتبة تأسست في 1980، لكن زيادة عدد الكتب والمجموعات في المكتب ولد الحاجة لمبنى جديد.

وأشار إلى أن المبنى الجديد هو الأكبر من حيث عدد الطوابق، ويبلغ معدل زواره 7 آلاف أسبوعيًا.