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منوعات|تركيا

شاهد: أتراك يعثرون على سحلية عملاقة نادرة

28/3/2018

عثر قرويون في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، على سحلية ضخمة مهددة بالانقراض، يبلغ طولها حوالي متر.

وخلال أعمال حفريات في قرية غيريك أوفا، تفاجأ الأهالي بالسحلية الطويلة النادرة، وأبلغوا مديرية المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، لاستلامها.

وقال مدير فرع دائرة المحميات في شرناق، أورهان كالاي، أن طبيبًا بيطريًا قام بفحص الحيوان، وتأكد من سلامته.

ولفت إلى أن الحيوان هو من نوع "الورل الصحراوي" ويعرف في تركيا باسم "تشول فاراني" أو السحلية الضخمة.

وأفاد أن هذا النوع من الزواحف المهددة بالانقراض التي يصل طولها 1.2 مترًا، تعيش في ولايتي شرناق وشانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

وأشار إلى أن الورل الصحراوي يتغذى على العنكبوت وبيوض الحيوانات بشكل عام.

المصدر : الأناضول
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