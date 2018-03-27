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شاهد: ملكة جمال طيور الحَمَام في العاصمة الأردنية

27/3/2018

تنافس نحو 800 من طيور الحَمَام على الفوز بلقب ملكة جمال الحمام وذلك خلال مسابقة نُظمت في العاصمة الأردنية عمّان يوم الجمعة 23 مارس/ آذار.

وتعد هذه أكبر مسابقة جمال لطيور الحمام في المملكة الأردنية منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، حيث شارك فيها 500 من المربين وحضرها 1500 زائر بحسب المنظمين للمسابقة.

وأبهرت طيور الحمام الملونة، التي تأتي معظمها من بلاد الشام، الزوار، وقال "مصطفى القاروط" أحد حُكام المسابقة، إن طيور بلاد الشام، تمتاز بأن لكل طير مواصفات خاصة به مشيرا إلى أنهم أخذوا في الاعتبار هذه المواصفات وهم يقومون بالتحكيم في هذه المسابقة.

ولا ينظر الأردنيون لطيور الحمام باعتبارها مجرد طيور جميلة لكنها جزء من حياتهم اليومية ويتعامل كثير من الأردنيين مع طيور الحمام كهواية وعمل مربح في آن واحد.

وقال أحد هواة تربية الحمام، والذي يمارس هذه الهواية منذ 40 عاما ويدعى أبو ركان الدعجة إن كل مربي طيور يحضر طيوره التي قام بتربيتها.

وقيّم الحكام، الطيور وفقا لسمات ومواصفات معينة، وحصل أصحاب طيور الحمام التي حلت في المراكز الثلاثة الأولى على دروع في ختام المسابقة المميزة.

المصدر : رويترز
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