شاهد: مطعم في غزة يقدم وجبات مجانية لمن لا يملك ثمنها

بادرت سلسلة مطاعم للمأكولات الشعبية إلى تقديم وجبات مجانية لمن لا يملك ثمنها، وذلك في خطوة تعكس روح التكافل الاجتماعي التي يعيشها قطاع غزة وسط الحصار المضروب عليه.

وأكد، أحد أصحاب سلسلة مطاعم عبد الله المنتشرة في مدينة غزة "عبد الله لافي" أن ما دفعهم لهذه المبادرة هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، والذي أثّر على جميع مناحي الحياة.

وقال إن أغلب المواطنين في قطاع غزة، لم يعد بوسعهم توفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل عدم تقاضي الموظفين رواتبهم كاملة، وانتشار البطالة وسط الشباب، وجلوس آلاف العمال في بيوتهم بدون عمل.

وعبّر عبد الله لافي، عن سعادته بالمبادرة التي قامت بها المطاعم التي يمتلكونها، ودعا بقية المطاعم في قطاع غزة إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات للتخفيف عن سكان القطاع المحاصر.

وانتشرت العديد من المبادرات والحملات في الآونة الأخيرة في قطاع غزة، منها مبادرة "سامح تؤجر" و"فكر بغيرك" وغيرها، وذلك من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي الذي فاقم من معاناة سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر مليوني مواطن.