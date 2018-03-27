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شاهد: بيع ساعة الملك فاروق بأكثر من 900 ألف دولار

27/3/2018

بيعت ساعة كان يملكها ملك مصر السابق فاروق بسعر 912.500 دولار في مزاد أقامته دار كريستيز في دبي لتحقق بذلك سعرا قياسيا بالنسبة لساعة تباع في مزاد بالشرق الأوسط.

وقال "بوب شو " المتخصص في قسم الساعات بدار كريستيز بدبي، إن وصول السعر الصافي إلى 750 ألف دولار لم يكن مفاجأة بالنسبة له، مؤكدا أن هذه الساعة كان يتوقع أن تحقق مبلغا قياسيا.

 وأضاف أن سعر الساعة بلغ 912 ألفا و500 دولار بما يشمل علاوة المشتري التي ستحصل عليها دار المزادات.

وصنعت الساعة (باتيك فيليب 1518) عام 1944. وهي من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها شركة الساعات السويسرية الفاخرة، وتحمل نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة.

وكانت دار كريستيز قد حددت سعرا ما بين 400 ألف و800 ألف دولار للساعة قبل المزاد الذي جرى يوم الجمعة.

الملك فاروق الأول هو آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي، قبل أن تتم الإطاحة به عام 1952، من قبل ثورة 23 يوليو.

وكان الملك فاروق من محبي اقتناء الساعات النادرة وهي هواية ورثها عن والده الملك فؤاد، كما كان من محبي اقتناء السيارات وجمع العملات.

المصدر : رويترز
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