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شاهد: أنثى فيل "مدخِّنة" تثير حيرة العلماء

27/3/2018

حير العلماء في جميع أنحاء العالم مقطع فيديو لأنثى فيل برية في الهند تطلق رمادا عند الزفير .

وهذا المقطع هو أول توثيق مصور لفيل بري "مدخِّن".

والتقط مقطع الفيديو عام 2016 من قبل فيناي كومار، وهو عالم من الفرع الهندي لجمعية المحافظة على الحياة البرية، في غابة نغارهول فورست في ولاية كارناتاكا، جنوب غربي الهند، و نشر مؤخرا "بعد أن أدرك الخبراء أهميته البيولوجية".

وتظهر أنثى الفيل في المقطع وهي تقف وسط جزء من أرض غابة محترقة، وتبتلع شيئا ما ثم تطلق رمادا عند الزفير فيما ظهر وكأنه نفث للدخان قبل أن تمضي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كومار ملتقط الفيديو قوله إن "هذا السلوك غير العادي بشكل لا يصدق لفيل ينفث الرماد يحير المجتمع العلمي. ولا أحد يعرف ما الذي يحدث".

بدوره قال فارون جوسوامي، وهو عالم أحياء أخر مختص بالأفيال من جمعية المحافظة على الحياة البرية، إنه يعتقد أن الفيلة ابتلعت الفحم، الذي يمتلك خصائص مرتبطة بالسموم ويمكن أن يفيد كملين، لأسباب طبية.

ولم يلاحظ استهلاك الفيلة  للفحم من قبل، على الرغم من أن القردة في تنزانيا معروفة بهذا السلوك الذي تلجأ إليه لمقاومة السموم.

ويستخدم رماد الفحم بشكل تقليدي لصحة الأسنان في الهند. وقال كومار "بعد نشر الفيديو، تكهن البعض أيضا بأن الفيلة تحاول علاج ألم في الأسنان".

المصدر : الإندبندنت + وكالة الأنباء الألمانية
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