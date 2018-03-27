البث الحي
منوعات

شاهد: أنثى أسد تتجول في منطقة سكنية في كاليفورنيا

26/3/2018

فوجئ سكان إحدى الضواحي السكنية في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بوجود أنثى أسد جبال تتجول بين منازلهم.

وتلقت سلطات الولاية اتصالا هاتفيا فجر الإثنين لإبلاغهم بوجود أنثى الأسد، وقال مسؤولو الحياة البرية في كاليفورنيا إنهم يأملون في أن تعود إلى منطقة جبال سان غابرييل القريبة.

لكن أنثى الأسد واصلت جولتها حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، عندما قرر المسؤولون تخديرها تمهيدا لنقلها إلى الجبال.

وقال المسؤولون إنهم سيعيدون أنثى الأسد إلى البراري بعد فحصها طبيا، بعد أن اكتشفوا إصابتها في إحدى عينيها.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)