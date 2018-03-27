شاهد: أنثى أسد تتجول في منطقة سكنية في كاليفورنيا

فوجئ سكان إحدى الضواحي السكنية في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بوجود أنثى أسد جبال تتجول بين منازلهم.

وتلقت سلطات الولاية اتصالا هاتفيا فجر الإثنين لإبلاغهم بوجود أنثى الأسد، وقال مسؤولو الحياة البرية في كاليفورنيا إنهم يأملون في أن تعود إلى منطقة جبال سان غابرييل القريبة.

لكن أنثى الأسد واصلت جولتها حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، عندما قرر المسؤولون تخديرها تمهيدا لنقلها إلى الجبال.

وقال المسؤولون إنهم سيعيدون أنثى الأسد إلى البراري بعد فحصها طبيا، بعد أن اكتشفوا إصابتها في إحدى عينيها.