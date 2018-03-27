ألمانيا: سجن مريض إيدز اغتصب عجوزا تجاوزت الثمانين

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل مصاب بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لست سنوات، بعد إدانته باغتصاب سيدة عجوز، عمرها 82 عاما، في مدينة هامبورغ شمال البلاد.

وأدانت المحكمة المتهم، البالغ من العمر 29 عاما، بارتكاب إيذاء جسدي متعمد وسرقة.

وعثر المحققون على الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والذي سقط منه أثناء ارتكاب الجريمة في شقة المرأة.

وقالت المحكمة أن المدعى عليه دخل شقة المرأة عبر باب شرفة مفتوح صباح يوم الثامن من يوليو/ تموز الماضي. وقام باغتصاب السيدة خمس مرات وحاول اغتصابها مرات أخرى، كما سرق منها 100 يورو قبل أن يلوذ بالفرار.