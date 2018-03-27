البث الحي
منوعات

ألمانيا: سجن مريض إيدز اغتصب عجوزا تجاوزت الثمانين

27/3/2018

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل مصاب بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لست سنوات، بعد إدانته باغتصاب سيدة عجوز، عمرها 82 عاما، في مدينة هامبورغ شمال البلاد.

وأدانت المحكمة المتهم، البالغ من العمر 29 عاما، بارتكاب إيذاء جسدي متعمد وسرقة.

وعثر المحققون على الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والذي سقط منه أثناء ارتكاب الجريمة في شقة المرأة.

وقالت المحكمة أن المدعى عليه دخل شقة المرأة عبر باب شرفة مفتوح صباح يوم الثامن من يوليو/ تموز الماضي. وقام باغتصاب السيدة خمس مرات وحاول اغتصابها مرات أخرى، كما سرق منها 100 يورو قبل أن يلوذ بالفرار.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)