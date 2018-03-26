كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة لمحاربة "إدمان العمل"

قررت "سول" عاصمة كوريا الجنوبية اتخاذ خطوة جذرية لمحاربة ثقافة إدمان العمل، والتقليل من عدد ساعات عمل الشعب الكوري.

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية فإن الحكومة أعلنت أنها ستطفئ حواسيب الموظفين في تمام الساعة الـثامنة مساءً بدءا من يوم الجمعة المقبل، حتى يُجبر العاملون على ترك العمل والعودةِ إلى منازلهم.

وسيُطبّق الإجراءُ لأول مرة يوم الجمعة، وستخفَّض مدة الدوام في اليوم بالتدريج إلى أن تنتهي في السابعة والنصف مساءً وستُطفأ الكمبيوترات بحلول الثامنة مساءً من يوم الجمعة.

هذا الإجراء يبدو أنه لا يحظى بشعبية كبيرة، فقد سمحت الحكومة باستثناءات في ظروف خاصة، وقدم عدد مهول من الموظفين طلبات لاستثنائهم من الإجراء بمعدل يصل إلىسبعة وستين في المئة .