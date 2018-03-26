شاهد: عجوز تتعلم القراءة والكتابة بعد أن علمت بناتها العشر

قررت المسنة التركية زينب توركدوفان (63 عامًا) أن تحقق أمنيتها في تعلم القراءة والكتابة، بعد أن أنهت بناتها العشر تعليمهن.

وقالت زينب، إن عائلتها علمت أشقاءها الذكور، لكنها لم ترسلها هي وأختها إلى المدرسة.

وأضافت أنها رزقت بعد زواجها بـ10 بنات، وقررت هي وزوجها تعليمهن جميعًا، وهذا ما حدث.

وأشارت السيدة العجوز إلى أن 2 من بناتها مدرسات، وأنها طلبت من بناتها تعليمها القراءة والكتابة، لكنها لم تتمكن من التركيز في جو المنزل لذلك قررت الذهاب إلى دورة تعليمية.

وتحدثت عن المصاعب الكثيرة التي تواجهها نتيجة عدم قدرتها على القراءة والكتابة، إذ لا تستطيع مثلًا قراءة اللوحات الإرشادية في أي مكان، وشبهت من لا يستطيع القراءة بـ "الأعمى".

وبدأت زينب الذهاب إلى دورة لمحو الأمية في مدينتها "سينوب" شمالي تركيا، وتعتزم أن تكون قادرة على القراءة والكتابة مع نهاية الدورة بعد شهرين.