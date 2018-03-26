شاهد: رجل دين شيعي يثير الجدل في لبنان بسبب عزفه البيانو

قال رجل دين شيعي لبناني إنه طرد من المعهد الديني الذي يعمل به بعد نشر مقطع مصور له على الإنترنت وهو يعزف البيانو.

وقال السيد حسين الحسيني (38 عاما) إن نشر مقطع الفيديو على الإنترنت أثار انتقادات من محافظين في الحوزة الشيعية اعتبروا هذا سلوكا غير لائق من رجل دين.

وقال الحسيني، وهو شاعر هاو أيضا، إنه هذا المقطع لتحدي الصورة النمطية عن رجل الدين.

لكن مشهد رجل دين يرتدي العمامة والعباءة وهو يعزف البيانو كان مبالغا فيه بالنسبة للبعض حتى لو كان ما يعزفه من تراث الموسيقى الكلاسيكية.

وقال الحسيني لرويترز إن معهد "الثقلين" الذي يعمل به طرده وأوقف صرف راتبه. ورفض المعهد التعقيب.

وكان آية الله علي السيستاني أعلى مرجع شيعي في العراق وأحد الشخصيات التي يبجلها اللبنانيون قد قال إنه لا البيانو ولا الموسيقى الكلاسيكية محرمة في الإسلام.

لكن الحسيني استقبل انتقادات على الإنترنت وسمع أن بعض القيادات الدينية اعتبرت المقطع المصور "إهانة للعمامة".

ونشر الحسيني مقطع الفيديو في وقت سابق في مارس/آذار في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال إن عدد مشاهدات المقطع تجاوزت خلال ساعة واحدة عشرة آلاف مشاهدة.

وإلى جانب الموسيقى ينشر الحسيني بشكل منتظم قصائد حب ألفها. وكان يكتب كلمات أغاني جماعة حزب الله التي تمدح الجماعة الشيعية المدعومة من إيران ومقاتليها.

وقال الحسيني الذي يعيش في الضاحية الجنوبية ببيروت: "لاحظت أنو الناس بتنظر لرجل الدين كأنه رجل مقدس. إنسان غريب وعجيب ما بيصح انتقاده وإذا غلط غلطة تقوم الدنيا ولا تقعد".

ويختلف الحسيني مع الصورة الصارمة لرجل الدين.

وقال "رجل الدين صار بده يضطر يتكلف ويتصنع بتصرفاته. يعني بدو يضطر يحكي بشكل متباطئ بدو يتحرك بتماوت. إنت هيك روحاني مقدس هيك الناس فهموا".