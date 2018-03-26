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تطبيق جديد لإرشاد الزائرين عن خبايا المدن

تطبيق "يوز إت" يطلعك على خبايا المدن في أوربا
تطبيق "يوز إت" يطلعك على خبايا المدن في أوربا
26/3/2018

توفر كتيبات الإرشاد السياحي عادة المعلومات حول المعالم السياحية المعتادة بمدينة معينة ولكنها لا توفر بشكل عام أي معلومات عن الخبايا التي يمكن معرفتها من خلال نصائح السكان المحليين.

والآن، هناك تطبيق جديد اسمه "يوز إت" لسد هذه الفجوة.

وفي هذا التطبيق، يقدم أشخاص محليون أفكارًا حول الأماكن ذات الطبيعة الخاصة في المدينة، حيث يمكن للزائر أن يجد أفضل نبيذ وأفضل عشاء ويطلع على أشياء لابد للمسافر الذكي أن يراها.

ويوفر موقع "يوز إت" إرشادات سفر خاصة لـ34 مدينة أوربية، في محتوى قابل للطباعة.

وباللغة الإنجليزية، توفر الإرشادات معلومات عن كل شيء بداية من الحانات ومرورًا بمعارض الفن وحتى النزل.

مطعم نباتي جيد أو  حانة  تقدم الجعة بأفضل الأسعار، ربما تكون هذه أيضًا من الأشياء التي ينصح بها السكان المحليون من خلال التطبيق.

وما يمكن أن يجعل الاطلاع على النصائح في "يوز إت" ممتعًا هو في كثير من الأحيان الأسلوب الهزلي الذي يستخدمه المحليون لتقديم النصائح للسياح فيما يتعلق بالعادات المحلية.

فعلى سبيل المثال، في بروكسل يتناول المحليون كعكات الوافل المرشوشة بالسكر، ويصفون أي نوع آخر بأنه مجرد" وافل سياحي".

ولا ينطبق "يوز إت" على العواصم الأوربية الرئيسية مثل برلين ولندن وبرشلونة وباريس.

ولكنه جيد بالنسبة لزيارة عدد من العواصم مثل بروكسل وأوسلو وزغرب ومناطق بعيدة في الغالب عن الأضواء مثل مدينة أولوموك في التشيك وجنت في بلجيكا.

وبناء على ذلك فإن المسافرين الذين يتطلعون إلى عوامل جذب غير تقليدية 

في رحلتهم القادمة يمكنهم فقط أن يستشيروا "يوز إت" الذي يمكن استخدامه أيضًا عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" أو "آي.أو.إس".

المصدر : الألمانية
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