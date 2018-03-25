البث الحي
منوعات

شاهد: معرض للزهور في مطعم فلسطيني على شاطئ غزة

25/3/2018

يحاول صاحب مطعم فلسطيني، تخفيف قسوة الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، من خلال افتتاحه معرضًا للزهور في مطعمه على شاطئ البحر.

وقال عماد الريس، المدير التنفيذي وصاحب مطعم "اللايت هاوس"، إنه أقام معرض الأزهار كنوع من تلطيف الأجواء السيئة التي يعيشها الفلسطينيين، بسبب الحصار والأوضاع المعيشية السيئة.

واستدرك "لا ننتظر من الزبائن شراء الأزهار، يكفي أن يزوروا المعرض وكأنه متنفس لهم"، وتابع "مع بداية فصل الربيع أحببنا أن نفتتح معرض لأزهار الربيع".

ويضم المعرض، المقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، أنواعا عديدة من نباتات الصبّار والأزهار المختلفة، ويشارك في المعرض عدد من أصحاب المشاتل الزراعية في غزة.

ويحتوي المعرض على نباتات مستوردة، وأخرى محلية، كما يقول خليل البراوي، صاحب مشتل "البرواي" للنباتات، وأحد المشاركين في المعرض.

وأضاف "نستورد بعض أنواع النباتات غير الموجودة في القطاع، ونقوم باستنساخها وبيعها للزبائن، بأسعار أقل، فالمستورد مرتفع الثمن، لا يستطيع المواطن شراءه".

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) عام 2006، ثم شددته في عام 2007.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)