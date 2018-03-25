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شاهد: ثاني مهرجان لـ "موسيقى الجاز" بالسعودية

25/3/2018

قدم موسيقيون عالميون معزوفات في مهرجان موسيقى الجاز العالمي في مدينة جدة السعودية، في ثاني حفل للجاز يُنظم بالمملكة خلال شهر.

وبهر عازف الساكسفون كيني غاريت الحائز على "جائزة غرامي" وعازف الجيتار آل دي ميولا الجمهور الذي احتشد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي استضافت المهرجان يومي الخميس والجمعة  .

وجاء تنظيم هذا المهرجان بعد نحو شهر بالضبط من أول حفل لموسيقى الجاز بالسعودية في العاصمة الرياض.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه أن برنامجها لعام 2018 يضم أكثر من خمسة آلاف احتفالية متنوعة تشتمل على عدد من الأنشطة المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وخاصة بالتعليم وبالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال، بما يعادل مثلي عدد الاحتفاليات التي نظمتها العام الماضي.

وتهدف الهيئة العامة للترفيه إلى رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق بناء وتطوير صناعة الترفيه في المملكة من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد قطاع يتسم بالتنوع والاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه وما له من آثار إيجابية على المساهمة في تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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