شاهد: تايلانديون يتفننون بتزيين شاحناتهم

يلتقي سائقو شاحنات تايلانديون شغوفون بتعديل مركباتهم للمقارنة فيما بينها على أنغام الموسيقى الصاخبة في أجواء تذكر بالمراقص الليلية.

ولا تزال تايلاند مقارنة مع دول أخرى مثل اليابان والهند في "أول الطريق إلا أن الشاحنات الفنية تشهد تقدما" بحسب ما يقول سوفوت ساينغو لـ "وكالة الأنباء الفرنسية" وهو يرأس "نادي سائقي السيارات أصحاب الروح الفنية في تايلاند" الذي ينظم هذه التجمعات كما حصل أخيرا في رايونغ قرب بانكوك.

ويضيف "لديهم أسلوبهم الخاص. البعض يختار النمط الياباني (مع أبطال مانغا) والبعض الأخر الأسلوب المحلي (زهور كبيرة ملونة)".

خلال هذه التجمعات ينصب المشاركون مكبرات صوت ويرقّصون مصابيح شاحناتهم على أنغام الموسيقى. وهم يقارنون الزينة الأخيرة المضافة إلى مركباتهم.

الكثير منهم يبقى وفيا لرسوم الزهور التقليدية على غرار الشاحنات الملونة في الهند.

وبعضهم يضع على شاحنته رسما لاصقا لصدام حسين أو تشي غيفارا لكن سوفوت ساينغو يؤكد "نعكس اليوم صورة هادئة وودية أكثر".

في زمن شبكات التواصل الاجتماعي تطورت هذه الحركة إذ يمكن للشغوفين أن يتواصلوا فيما بينهم عبر أرجاء البلاد متبادلين صورا لشاحنتاهم. ويتم الإعداد لإنشاء رابطة دولية لمحبي هذا النوع من الشاحنات.

رجل "ميشلان" الصغير عنصر لا مفر منه في كل شاحنة في تايلاند. البعض يضع صفا كاملا على سقف قمرة القيادة، يعتمر بعضها قبعة راعي أبقار أو يضع وشاحا يطير في الهواء.

ويمكن شراؤها بدولارات قليلة في متاجر صغيرة على جوانب الطرقات التي يشكل سائقو الشاحنات الحريصون على إضفاء طابع شخصي على مركباتهم، زبائنها الرئيسيين. ويمكن أيضا شراء أشعة ليزر متعددة الألوان واختيار لون قبعة راعي البقر لرجل ميشلان فضلا عن تزويده بضوء مخبأ في جسمه يجعله يبرق على الطرقات خلال الليل.

ويقول ويشوكورن وندغدار العضو في النادي التايلاندي والذي يملك شركة للنقل البري بالشاحنات " كنت أحلم بأن أصمم شاحنات مزينة خاصة بي". وتحفته الأخيرة شاحنة خضراء براقة مزينة بأحصنة مجنحة وهي فكرة ابنته البالغة 12 عاما.

ويضيف قائلا "أنا أشعر بالفخر عندما ينظر الناس إلى شاحناتي ويعربون عن إعجابهم بها". وهو غالبا ما يلفت أنظار الناس على الطرقات.

ومن أجل تنفيذ ما يمليه عليه خياله يستعين بخدمات "سونشاي انداستري" وهي من أكبر شركات تجميع الشاحنات في تايلاند التي فتحت للتو فرعا للطلاء في مقر شركته.

وفي الجراج الذي تنتشر فيه روائح طلاء قوية يعكف عشرات الرسامين على رسم بواسطة بخاخات أحصنة مجنحة أو شخصيات "ترانسفورمرز" أو أبطال من قصص مانغا اليابانية المصورة أو أفلام التحريك الهوليوودية.

وتوضح سيرينتارا فيشيتفاجونكيت المديرة التنفيذية في "سونشاي انداستري"، "عندما تكون الشاحنات مزينة بشكل جيد يسعى السائقون بكل السبل إلى تجنب الحوادث كي لا تلحق أضرار بمركباتهم".

وتضيف "قد تصل كلفة الطلاء إلى 1600 دولار تقريبا" مشيرة إلى أنه استثمار جيد لأصحاب شركات النقل إذ أن السائقين يهتمون أكثر بمركباتهم.