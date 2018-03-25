شاهد: أكبر لوحة فسيفسائية من الشموع في الأردن

جرى تجميع ألوف الشموع لإبداع شعار أكبر لوحة فسيفسائية مصنوعة من الشموع في العالم كُشف عنها النقاب في الأردن بمناسبة ساعة الأرض التي يحتفل بها في كثير من مدن العالم سنويا.

وبدأت مبادرة ساعة الأرض من أستراليا عام 2007 حين أطلقها الفرع الأسترالي لما كان يسمى الصندوق العالمي للحياة البرية، وحاليا الصندوق العالمي للطبيعة، في مواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

وذكر الموقع الإلكتروني لساعة الأرض أن ما يقرب من 18 ألفا من المعالم الشهيرة في العالم أطفأت الأنوار احتفالا بساعة الأرض في عامها الحادي عشر، هذا العام.