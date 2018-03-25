البث الحي
منوعات|الأردن

شاهد: أكبر لوحة فسيفسائية من الشموع في الأردن

25/3/2018

جرى تجميع ألوف الشموع لإبداع شعار أكبر لوحة فسيفسائية مصنوعة من الشموع في العالم كُشف عنها النقاب في الأردن بمناسبة ساعة الأرض التي يحتفل بها في كثير من مدن العالم سنويا.

وبدأت مبادرة ساعة الأرض من أستراليا عام 2007 حين أطلقها الفرع الأسترالي لما كان يسمى الصندوق العالمي للحياة البرية، وحاليا الصندوق العالمي للطبيعة، في مواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

وذكر الموقع الإلكتروني لساعة الأرض أن ما يقرب من 18 ألفا من المعالم الشهيرة في العالم أطفأت الأنوار احتفالا بساعة الأرض في عامها الحادي عشر، هذا العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)