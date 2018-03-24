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منوعات|روسيا

شاهد: إزالة برج ارتفاعه 220 مترا في روسيا

24/3/2018

أزالت السلطات الروسية (السبت) برجا للبث التلفزيوني ارتفاعه 220 مترا، يعد أعلى بناء غير مكتمل في العالم.

ويقع البرج بمدينة إيكاتيرنبرغ وسط البلاد، وقد بدأ إنشاؤه عام 1983، واستمر العمل به حتى عام 1991، لكن العمل توقف بسبب نقص التمويل.

وظلت السلطات والسكان طوال ثلاثين عاما يحاولون إيجاد فائدة للبرج، وكان من بين المقترحات بناء كنيسة في أعلاه، أو وضع تمثال للقديسة إيكاترينا التي يبجلها سكان المدينة، أو تحويله حتى إلى منارة، ولكن لم يهتم أي مستثمر بهذا المشروع.

ووافقت الحكومة المحلية على إزالة البرج العام الماضي، قبل عام من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستكون مدينة إيكاتيرنبرغ واحدة من بين المدن التي ستستضيف مبارياتها.

وجاء قرار إزالة البرج رغم معارضة الكثير من السكان، الذين نظموا احتجاجا في شهر فبراير/شباط في محاولة لدفع السلطات إلى التراجع عن خطط الهدم.

ووصف أحد السكان المعترضين البرج بأنه "لؤلؤة" إيكاتيرنبرغ، وشبه قرار تدميره بإزالة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وبلغت تكاليف إزالة البرج نحو 200 مليون روبل روسي (3.5 مليون دولار أمريكي).

وتقول السلطات إن هناك خططا لإنشاء حلبة للتزلج على الجليد محل البرج.

المصدر : أسوشيتد برس
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