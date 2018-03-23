شاهد: متطوعون يسابقون الزمن لإنقاذ حيتان بعد جنوح جماعي

يسابق رجال إنقاذ أستراليون الزمن لإنقاذ 15 من الحيتان، من النوع "قصير الزعنفة" الجمعة بعد خروج أكثر من 150 من هذه الثدييات المهاجرة إلى الشاطئ على الساحل الغربي للبلاد.

وقال "جيرمي تشيك" المشرف على عملية الإنقاذ في إدارة حماية البيئة في ولاية أستراليا الغربية إن غالبية الحيتان نفقت بعدما جنحت إلى أرض جافة خلال الليل.

وتحاول السلطات ومتطوعون مدربون إنقاذ 15 حوتا في المياه الضحلة.

وجنحت الحيتان إلى خليج هاميلين على بعد 315 كيلومترا جنوبي بيرث عاصمة الولاية.

وبرغم أن جنوح الحيتان أمر معتاد على الشريط الساحلي خلال الهجرة بين مناطق الغذاء بالقارة القطبية الجنوبية في الجنوب والمياه الأكثر دفئا في الشمال حيث تربي الحيتان صغارها فإن العدد الكبير هذه المرة غير مألوف.

وقالت "ميليسا لاي" المديرة في متنزه هاميلين باي هوليداي بارك، لرويترز عبر الهاتف إن هذا هو ثاني جنوح جماعي تشهده خلال 15 عاما قضتها في المنطقة.

وأضافت "بعضها مازال حيا. آخر مرة حدث ذلك لم ينج أي منها".

ونبهت السلطات السكان المحليين والسائحين إلى ضرورة البقاء بعيدا عن المياه بسبب زيادة محتملة في أسماك القرش المنجذبة إلى الحيتان النافقة.

كان أكبر جنوح جماعي للحيتان في الولاية في عام 1996 عندما جنح 320 حوتا من نوع الطيّار طويل الزعنفة شمالي خليج هاميلين.