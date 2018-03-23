شاهد: صحفية إيطالية تؤلف الرسائل الغرامية مقابل 70 يورو

في عصر الإنترنت والاتصالات السريعة يعود إيطاليون إلى الوسائل القديمة للتعبير عن مشاعرهم ويدفعون المال للصحفية ميكول جراتسيانو لتأليف خطابات حب بالنيابة عنهم.

وكشفت دوميتيلا ستيفانيني وزوجها عن حبهما لبعضهما البعض لأول مرة في خطابات قبل 18 عاما لكنهما عهدا بالمسؤولية الآن لكاتب خاص.

وتجلس الصحفية جراتسيانو إلى طاولة عشاء في وسط روما وتقوم بإملاء الكلمات بينما تقوم ستيفانيني بكتابة خطاب الحب بخط يدها والذي تأمل في أن يكون حافزا لإعادة الدفء لمشاعر الحب بعدما تعرضت علاقتهما لمنعطف سيء.

وتقوم جراتسيانو، 39 عاما، بصياغة الكلمات لجميع من يطلب منها مقابل 70 يورو، نحو 85.90 دولارا، وتلتقي بهم قبل تأليف هذه الخطابات.

وقالت جراتسيانو إن "كتابة خطاب حب اليوم يعد ثورة".

وأضافت "نكتب الكثير لكننا لا نهتم بما نكتبه. نكتب بسرعة على الهواتف الذكية من دون الاهتمام بالتفاصيل. نستخدم الاختصارات ونبتعد عن ذلك الشعر. ذلك الرقي".

وبعدما أعطت ستيفانيني الخطاب لزوجها ستيفانو كارلي في يده وتركته ليقرأه ظهر عليه التأثر بوضوح.

وقال كارلي "إن أردت أن تقول إنني أهتم بك وأحبك وأفكر فيك دائما. فإنك تكتبها على واتساب أو رسائل فيسبوك. (لكن هذا الخطاب) هذا أكثر واقعية".

وليست جراتسيانو، التي تكتب نحو خمسة أو ستة خطابات في الشهر، متأكدة من أن عملاءها يخبرون من يرسلون إليهم الخطابات أن هذه الرسائل المكتوبة بخط اليد كان وراءها خيال لمحترف.