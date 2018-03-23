شاهد: احتراق مجسّم ديناصور عملاق بولاية كولورادو الأمريكية

احترق مجسم عملاق لديناصور من نوع "تي ريكس" يبلغ طوله 7 أمتار في منتزه لمجسمات الديناصورات في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقال زاك رينولدز، أحد مالكي المنتزه، إنه يعتقد أن عطلا كهربائيا كان السبب في احتراق المجسم العملاق.

وقال رينولدز إن الدخان انبعث من المجسم لنحو 10 دقائق قبل أن تشتعل النيران فيه صباح الخميس.

وتجمع العديد من زوار المنتزه حول الديناصور المحترق، الذي اعتادوا على مشاهدته أحيانا وهو يتحرك ويصدر أصواتا وينفث النار.

وكان الديناصور واحدا من بين 16 ديناصورا آخر في معرض منتزه ويلد ووك.

وقال رينولدز إنها خسارة كبيرة لكن على الأقل "قدم بعض الصور المذهلة"، معبرا عن أمله في أن يكون هناك بديل للديناصور تي ريكس بحلول الصيف.