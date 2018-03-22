شاهد: معرض يروي تاريخ الفلسطينيين من خلال التطريز

يروي معرض "غزل العروق.. عين جديدة على التطريز الفلسطيني" من خلال مجموعة من الأثواب المطرزة واللوحات والصور والأفلام، التاريخ الفلسطيني على مدى نحو مئة عام.

وتتناول أعمال التطريز المقدمة، في المعرض المقام في بيرزيت بالضفة الغربية، قضايا عميقة الجذور في المجتمع الفلسطيني مثل النوع والعمل والصراع الطبقي، وعُرضت حوالي 80 قطعة مطرزة تمثل مدنا مختلفة وطبقات اجتماعية متنوعة.

وتم تقسيم معروضات المتحف بطريقة جميلة تعكس طبيعة فلسطين من شمالها إلى جنوبها ووسطها حيث تختلف طريقة التطريز من منطقة إلى أخرى وإن كانت شهدت تطورا مع مرور السنوات لأسباب كثيرة منها الهجرة إضافة إلى تغيير الأوضاع الاقتصادية.

ويقدم المعرض فرصة نادرة لعشاق التطريز الفلسطيني لمشاهدة أثواب قديمة وأخرى جديدة إضافة إلى مجموعة من الحلي والمشغولات اليدوية من المطرزات.

وتتنوع المشاركات في المعرض، ما بين المفروشات والملابس والفساتين والحقائب بجميع أنواعها والشالات، وغيرها.

وأعرب المشاركون والزائرون للمعرض عن أملهم في أن يكون المعرض حلقة وصل بين الجيل الجديد من الشباب وتراثهم الفلسطيني.

وقال أحد الحاضرين يدعى حمد عبّاس إنه يأمل في أن يتعلم الشباب المزيد عن التطريز الفلسطيني.

وأضاف بأن الشباب الصغار أصبحوا يشاهدون التراث- فقط -إما بالمعارض أو بالصور، وتمنى أن يركز الشباب الصغار أكثر على هذا الموضوع، مؤكدا أهمية ذلك بالنسبة لهم وبالنسبة للشعب الفلسطيني "لأن العدو، تماماً بيسرق كل شيء بما فيه التراث".

وقال القائمون على المعرض إن العديد من المعروضات تعود لأشخاص ومؤسسات تم إعارتها للمتحف لتقديمها للجمهور.

ويستمر حتى الخامس والعشرين من أغسطس/ آب القادم.