شاهد: مدينة الثقافة.. حلم المثقفين والفنانين التونسيين

افتتحت في العاصمة التونسية، الأربعاء مدينة الثقافة التونسية، ليتحقق حلم المثقفين والفنانين التونسيين بعد طول انتظار بسبب تعثر عملية إنشاء المدينة على مدى سنوات.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، افتتاح المدينة الثقافية بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء وعبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ورؤساء أحزاب ومنظمات وطنية وسفراء دول أجنبية ومثقفين ونجوم الفن وأهل الفكر ووجوه إعلامية.

بدأت فكرة إنجاز مدينة جامعة للثقافة في تونس عام 1992 وشرعت شركة تشيكية في عمليات البناء عام 2006 لكنها توقفت في 2008.. وكان يفترض أن تستأنف هذه العمليات في 2009، لكنها تعطلت بسبب خلاف بين الشركة والحكومة التونسية قبل أن يزداد الوضع تأزما مع اندلاع ثورة 2011، وفسخ العقد مع الشركة التشيكية ومنحت شركة تونسية مهمة استكمال الإنشاءات في 2016.

وافتتحت المدينة الثقافية بعرض فني أوبرالي قدمته أوركسترا أصوات تونس، وعبّر وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في كلمة الافتتاح بأن هذه اللحظة تحقق فيها "حلم لمدينة كانت بالأمس عصية فمالت واستمالت وأصغت للحب والهوى عاشقة طيعة لأن الهوى هو الحياة ولأن دروب الشوق لا تزال سخية".

وتضم المدينة مسرحا للأوبرا يسع 1800 مقعد، ومسرحا للجهات يتسع لسبعمئة مقعد، ومسرحا للمبدعين الشبان يسع ثلاثمئة مقعد، إضافة إلى ست قاعات أخرى للإنتاج والتخزين، ويضم مجمع السينما قاعتين تتسع الأولى لـ350 مقعدا والثانية لـ150 مقعدا، إضافة إلى مكتبة سينمائية والمركز الوطني للسينما والصورة.

وتحتضن المدينة قاعات اجتماعات واستقبال ومساحات تجارية ومقاهي، إضافة إلى برج يرتفع بطول 65 مترا لاحتضان الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية وبرامج تلفزيونية وإذاعية.

وتم خلال حفل الافتتاح، تدشين المكتبة السينمائية في هذا المعلم الثقافي الفخم، وتم بهذه المناسبة تكريم الممثلة العالمية "كلوديا كاردينالي" المولودة في تونس.