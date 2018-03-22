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منوعات|هولندا

شاهد: توقف جلسة للبرلمان الهولندي بعد سقوط رجل من شرفة الزوار

22/3/2018

توقفت جلسة البرلمان الهولندي الخميس إثر سقوط رجل من شرفة مخصصة للزوار تطل على قاعة البرلمان.

وأظهر مقطع فيديو نائبا كان يتحدث خلال الجلسة، ثم توقف فجأة بعد سماع صوت سقوط الرجل. وظهر على وجه النائب علامات الصدمة ثم قام بمغادرة المنصة بسرعة وسط صرخات من عدد من الأشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لا يوجد دلائل على أن الحادث كان هجوما، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في عدد من النظريات خلف الحادث ومن بينها احتمال أن يكون الرجل، الذي لم تعرف هويته، قد حاول الانتحار.

وأشارت إلى أن الرجل تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى وحالته غير معروفة.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالة الأنباء الألمانية
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