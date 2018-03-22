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دراسة: 3.3 مليار شخص يعيشون تحت حكم مستبد

22/3/2018

ذهبت دراسة في ألمانيا إلى أن الحكام في عدد متزايد من الدول الناشئة والنامية يفرغون المؤسسات الرقابية للحفاظ على سلطتهم وعلى نظام يهدف لإثرائهم الشخصي.

وقال الباحثون في الدارسة إن نحو 3.3 مليار إنسان يعيشون في أنظمة مستبدة (مقارنة 2.3 مليار إنسان عام 2003).

وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدها باحثون لمؤسسة بيرتلزمان على مدى عامين ونشرت نتائجها الخميس أن هناك تزايدا في رفض الظلم الاجتماعي والفساد وسوء الإدارة. 

ووفقا للبيانات التي نشرها الباحثون فإن نحو 4.2 مليار إنسان على مستوى العالم كانوا العام الماضي يعيشون في ديمقراطيات (مقارنة بـ 4 مليارات إنسان عام 2003).        

كما حذر معدو الدراسة من أن تزايد تقليص حقوق المواطنة في الديمقراطيات القائمة بالفعل وكذلك التهاون في تطبيق معايير دولة القانون يمثل إشكالية بالغة.      

المصدر : الألمانية
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