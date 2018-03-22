البث الحي
منوعات

أوباما يقدم نصائح أبوة وأمومة لرئيسة الوزراء النيوزيلندية

22/3/2018

قدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نصائح حول القيادة والأبوة والأمومة مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن التي تنتظر مولودها الأول في يونيو/حزيران المقبل.

وتم استقبال أوباما، الذي يقوم بزيارة لنيوزيلندا تستمر ثلاثة أيام، بالترحيب التقليدي الماوري "بوهيري" في أوكلاند قبل لقائه مع أردرن إذ أجريا حديثا خاصا.       

وأفادت أردرن في بيان :"لقد مُنح سن حوت تم نحته بشكل جميل اعترافا بخبراته الخطابية والقيادية، إنني متأكدة إلى حد كبير أن نيوزيلندا تترك انطباعا متفردا وخاصا".       

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية (37 عاما) للإعلام إن الحديث كان واسع النطاق، وتطرق إلى مستقبل السياسات العالمية وتغير المناخ والتواصل الاجتماعي.       

وأضافت: "لقد ركز (الحديث) بشكل كبير على المشهد العالمي وكيف لنا أن نضمن ألا تشهد الأجيال القادمة استقطابا أكبر على المستوى الدولي".     

وأشارت أردرن إلى أنها سألت أيضا الرئيس الأمريكي السابق الرابع والأربعين عن كيفية التعامل مع الشعور بالذنب كأم "لأنني ليس لدى شك في أنني سوف أواجه شيء من هذا القبيل في المستقبل عند التوفيق بين الأدوار الواجبة علي".

وقالت إن نصيحة أوباما كانت بسيطة: "كانت أفكاره مماثلة لتلك التي لا أشك في أن أي أب سوف يقدمها لي على الأرجح: إنك تبذلين قصارى جهدك".     

وفي وقت لاحق الخميس، سوف يتحدث أوباما أمام 800 ضيف خلال مأدبة عشاء للمدعوين إليها فقط. وسوف يتوجه أوباما غدا الجمعة إلى سيدني حيث يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول.  

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)