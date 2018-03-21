شاهد: المسرح ينتقل إلى مخيم للاجئين الفلسطينيين لا يستطيع سكانه المغادرة

لأن سكان مخيم (برج البراجنة ) للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت لا يستطيعون مغادرة المخيم لمشاهدة عروض مسرحية، فقد جاء لهم مسرح إلى داخل المخيم.

فقد جلب مهرجان (أصوات عربية..قصص من فلسطين) عروضا عديدة لمخيم اللاجئين بينها عرض (القدم) المونودرامي لإسماعيل الخالدي والذي يتناول قصة طارق، لاعب كرة القدم المحترف من غزة الذي لا يستطيع أن يغادر الأراضي الفلسطينية ويحلم باللعب بحرية مع أصدقائه على حد وصف كاتب المسرحية ومخرجها.

ويقوم بالدور الرئيسي في العرض الممثل الفلسطيني عدي قديسي، وهو من رام الله وولد ونشأ في الأردن ويدرس حاليا في لبنان.

وعلى هامش العرض نُظمت ورشة عمل حول الكتابة الإبداعية لإسماعيل الخالدي، وهو فلسطيني مولود في لبنان ويعيش في الولايات المتحدة لكنه لا يزال يحمل الهموم والثقافة والهوية الفلسطينية مثل المخرجة المشاركة لمسرحيته عليّه الخالدي.

وجاءت النسخة الأولى لمهرجان (أصوات عربية) في 2016 في أبو ظبي بمجموعة أعمال لكتاب مسرحيين فلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني ومصريين وأردنيين وأمريكيين من أصل لبناني ولممثلين من أمريكا ولبنان.

وقالت رشا صلاح المديرة التنفيذية لدار النمر للفن والثقافة في بيروت والتي تستضيف أنشطة المهرجان "أصوات عربية، إن له أهمية مميزة، إذ يصادف عام 2018 مرور 70 سنة على النكبة الفلسطينية، وهي جزء من النكبة العربية كما تقول وبالتالي يساهم في إحياء قصص، تذكر بقضية فلسطين والتهجير.

وقالت المخرجة عليّه الخالدي إن مسرحية (القدم) سوف تتجول في مخيمات عديدة للاجئين الفلسطينيين.