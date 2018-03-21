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تامر حسني يعلن عن حفل ثانٍ بالسعودية

المطرب المصري، تامر حسني
المطرب المصري، تامر حسني
20/3/2018

أعلن المغني المصري، تامر حسني، إحياء حفل ثانٍ بالسعودية، نهاية مارس/آذار الجاري، بعد نفاد تذاكر حفله الأول.

وقال حسني، على حسابه الشخصي بإنستغرام، إن الحفل الآخر سيقام يوم 31 مارس/آذار الجاري، بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض.

ويستعد حسني، للقاء جمهوره السعودي في حفله الأول، يوم 30 مارس/آذار الجاري، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

وتعاقدت هيئة الترفيه السعودية مع حسني، لإحياء أول حفل غنائي، حسبما أعلن الموقع الرسمي لروزنامة الترفيه السعودية على "تويتر".

ونفدت تذاكر الحفل الأول بعد ساعات قليلة من طرحها للجمهور، في الأول من مارس/آذار.

ونشر المتجر الخاص ببيع التذاكر مقطع فيديو يظهر عملية بيع التذاكر، وتزاحم الجمهور على منفذ البيع.

ونشر مغردون صورة وضعها المتجر المخصص لبيع التذاكر تحمل عبارة "ممنوع الرقص والتمايل".

كما تضمنت التذكرة عددًا من الشروط والضوابط للحفل، من بينها "الالتزام بالزي المحتشم". ووفقًا للشروط نفسها، تم منع دخول الأطفال الأقل من 12 سنة.

ولفت المتجر إلى أن الحفل سينفصل إلى "قسم للرجال وقسم للنساء"، في المكان نفسه.

وتراوحت أسعار التذاكر من 330 ريالاً (88 دولاراً)، حتى 1475 ريالاً (393 دولاراً).

وبعد حفل حسني، تستضيف مدينة الملك عبد الله، المطرب اللبناني وائل جسار، في حفله الأول بالمملكة، يوم 6 أبريل/نيسان القادم.

وفي الشهر ذاته، يقام حفل لعضو فريق "واما" الغنائي المصري محمد نور، بنفس المكان، من دون تحديد يوم الحفل.

وشهدت السعودية خلال الأيام الماضية، أول عرض "أوبرا" بالمملكة تحت عنوان "عنتر وعبلة"، وكذلك أول مهرجان لموسيقى الجاز.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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