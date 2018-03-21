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منوعات|الفلبين

إغلاق لوحة إعلانات عرضت لقطات إباحية في الفلبين

21/3/2018

أعلن مسؤولون فلبينيون إغلاق لوحة إعلانات إلكترونية في حي رئيسي للمال والأعمال في إحدى ضواحي العاصمة مانيلا بعد أن عرض عليها مواد إباحية.

وعرض المقطع على لوحة الإعلانات، التي تقع عند تقاطع مزدحم في مدينة ماكاتي – بعد ظهر الثلاثاء مما أثار ذهول بعض الأشخاص في الشوارع.

وتم قطع البث بعد نحو نصف دقيقة، لكن البعض التقط صوراً ومقاطع فيديو لما حدث بهواتفهم المحمولة وتبادلوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيسة بلدية مدينة ماكاتى أبيغيل بيناي "أمرت مالك اللوحة على الفور بإغلاق لوحة الإعلانات الخاصة بهم".

وأوضحت بيناي إن تحقيقا أوليا أظهر أن نظام لوحة الإعلانات تعرض للقرصنة، مشيرة إلى أنه حتى يتم تحديد كيفية حدوث ذلك، ستبقى لوحة الإعلانات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

وأضافت "هذا يعني أن نظامهم قد تعرض للاختراق.. عليهم أن يحددوا ما هو السبب، وما إذا كان ذلك قد تم داخليًا أو خارجيًا، عن طريق الوصول عن بُعد".

ويجرم القانون في الفلبين المواد الإباحية، وتخضع البرامج التلفزيونية والأفلام والعروض العامة الأخرى لرقابة صارمة لمنع المحتوى الجنسي والعنف.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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