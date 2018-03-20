البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: مطعم مصري يقدم "شاورما الشوكولاتة"

20/3/2018

يُقدم مطعم في القاهرة الشاورما في صورة حلوى باسم "شاورما الشوكولاتة" ليُدهش زبائنه المعتادين عليها كوجبة تقليدية لذيذة مملوءة باللحم المتبل.

وعادة ما تُقدم الشاورما باللحم أو الدجاج المتبل حيث تُرص طبقات على سيخ دوار وتُترك لتُشوى ثم تُقطع لشرائح وتُقدم ملفوفة في خبز كُماج ومزينة بالطماطم وصلصة الطحينة أو الحمص وبعض المشهيات.

لكن حسام الجنايني، صاحب مطعم "قنبلة" الواقع على مشارف القاهرة، قال إنه أراد أن يقدم لزبائنه مفهوما جديدا وإن الأمر استغرق وقتا لإقناعهم.

وأضاف أن أكثر زبائنه من الفتيات، لأنهن يعشقن الشوكولاتة.

أما شاورمة مطعم قنبلة فتُقدم بطبقات مماثلة على سيخ أيضا لكن بأنواع مختلفة من الشوكولاتة، وليس اللحم، ثم تُقدم للزبائن بفطير ملفوف ومسكوب عليها شوكولاته سائلة وشرائح فواكه.

وزبائن المطعم في غاية السعادة ومن بينهم شاب يدعى وائل حمدي.

وقال وائل حمدي، أحد زبائن المحل، إنه سمع بالمحل على الإنترنت فجاء لتجربة شاورما الشوكولاتة، ووجدها تمثل إضافة جديدة غير موجودة في مصر.

والمطعم مشهور أيضا بنوع آخر من الحلوى يسمى قنبلة، يتكون أساسا من بودنغ الأرز مع الآيس كريم والفواكه وعصير الفواكه إضافة لحلوى البسبوسة المصرية الشهيرة والقشدة في الأعلى.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)