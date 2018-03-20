شاهد: مطعم مصري يقدم "شاورما الشوكولاتة"

يُقدم مطعم في القاهرة الشاورما في صورة حلوى باسم "شاورما الشوكولاتة" ليُدهش زبائنه المعتادين عليها كوجبة تقليدية لذيذة مملوءة باللحم المتبل.

وعادة ما تُقدم الشاورما باللحم أو الدجاج المتبل حيث تُرص طبقات على سيخ دوار وتُترك لتُشوى ثم تُقطع لشرائح وتُقدم ملفوفة في خبز كُماج ومزينة بالطماطم وصلصة الطحينة أو الحمص وبعض المشهيات.

لكن حسام الجنايني، صاحب مطعم "قنبلة" الواقع على مشارف القاهرة، قال إنه أراد أن يقدم لزبائنه مفهوما جديدا وإن الأمر استغرق وقتا لإقناعهم.

وأضاف أن أكثر زبائنه من الفتيات، لأنهن يعشقن الشوكولاتة.

أما شاورمة مطعم قنبلة فتُقدم بطبقات مماثلة على سيخ أيضا لكن بأنواع مختلفة من الشوكولاتة، وليس اللحم، ثم تُقدم للزبائن بفطير ملفوف ومسكوب عليها شوكولاته سائلة وشرائح فواكه.

وزبائن المطعم في غاية السعادة ومن بينهم شاب يدعى وائل حمدي.

وقال وائل حمدي، أحد زبائن المحل، إنه سمع بالمحل على الإنترنت فجاء لتجربة شاورما الشوكولاتة، ووجدها تمثل إضافة جديدة غير موجودة في مصر.

والمطعم مشهور أيضا بنوع آخر من الحلوى يسمى قنبلة، يتكون أساسا من بودنغ الأرز مع الآيس كريم والفواكه وعصير الفواكه إضافة لحلوى البسبوسة المصرية الشهيرة والقشدة في الأعلى.