شاهد: عُشاق سيارات البيتلز ينظمون نزهة أسبوعية في الأردن

يمر موكب سيارات كلاسيكية ملونة في شوارع العاصمة الأردنية عمان في عطلة نهاية الأسبوع في إطار نزهة أسبوعية ينظمها نادي سيارات فولكسفاغن الأردن بعنوان (طلعة فوكسات).

وقال سائقون من الشبان لسيارات بيتلز فولكسفاغن، التي يفوق عمرها أعمارهم بكثير، لتلفزيون رويترز يوم الجمعة (16 مارس آذار) إن لهم علاقة خاصة وذكريات بسياراتهم .

وقال شاب من هؤلاء يدعى محمود الشوبكي (24 عاما)، يملك سيارة بيتلز ويشارك في (طلعة فوكسات)، إن والده كان يملك سيارات بيتلز عادة وإن معظم ذكريات طفولته مرتبطة بالسيارات البيتلز.

وأضاف الشوبكي "هاي السيارة أنا حبيتها من وراء والدي، ذكريات، يعني والدي كان من قبلي عنده ست سيارات من نفس النوعية هاي وحبيناها من وراء والدي، لأنه والدي حببنا فيها، كنا نطلع فيها كتير طلعات، نزلات، فحبيناها من وراء والدي، ما شرينا سيارة غيرها، كل ذكرياتي مع أصحابي وغير أصحابي في السيارة هاي نفسها".

وأوضح الشوبكي أنه يبذل جهدا كبيرا للحفاظ على سيارته في حالة جيدة وذلك بزيارات متكررة لفني إصلاح السيارات (الميكانيكي) ورسم جرافيتي على عجلة القيادة وما إلى ذلك.

وقال "السيارات الكلاسيكية عشق، هي عشق، إذا حبيتيها صعب إنك تركبي سيارة حديثة إيش ما كانت".

ويقول أعضاء نادي سيارات فولكسفاغن الأردن إنهم يجوبون بسياراتهم أنحاء عمان في عطلة نهاية الأسبوع حيث تكون حركة السير خفيفة. كما أنهم يحددون عدد السيارات المشاركة في كل موكب بعشرين سيارة فقط حتى لا يحدثوا فوضى في الشارع.

وامتلاك سيارة كلاسيكية قديمة له عيوبه أيضا. فأحد المشاركين في الموكب ويدعى عصام عمر قال إن سيارته عادة ما تتعطل الأمر الذي يضطره إلى دفعها لجانب الطريق. وعلى الرغم من ذلك يؤكد عمر أنه لن يبيعها.

وقال لتلفزيون رويترز "كان يجيني عروض مش هينة، عروض كتير غالية، بس تكون السيارة تعني لك شي، مش شي مادي بالنسبة لك، هي لو شي مادي كان زمان بعتها أو بشكل عام كان زمان تخلصت منها. لأن السيارة ممكن أنها تقطعك وأنت ماشي، ممكن أنها تفصل بأي شكل من الأشكال، بس هي مش شي مادي بالنسبة لك، هي لها معنى أنت بتحس فيه".

وتنظم مجموعة طلعة فوكسات أيضا طلعات خيرية وسبق لهم المشاركة في مناسبات خاصة مثل الأعراس.

ويأمل أعضاء نزهة طلعة فوكسات أن يتمكنوا من أن يوضحوا للناس في أنحاء الأردن أن السيارات القديمة قيمة مثل السيارات الحديثة.