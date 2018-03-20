شاهد: طاحونة مائية تنتج طحينة السمسم منذ 500 عام

على الرغم من أن تاريخها يرجع إلى 500 عام مضت فإن طاحونة مائية (تدار بطاقة المياه) لا تزال تعمل وتنتج طحينة لذيذة من السمسم في منطقة بدهوك في العراق مستخدمة طرقا تقليدية في الإنتاج.

وتقع الطاحونة التي بُنيت قبل القرن السادس عشر في العمادية بإقليم كردستان العراق.

وقال صاحبها سليمان حسين إن العمل في إنتاج طحينة السمسم يبدأ عادة في شهر أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى شهر مايو/آيار من كل عام.

وأضاف "ننتج 350 كيلو غرام يوميًا إذا استمر العمل على مدار الساعة".

وأوضح حسين أن الطاحونة عمرها 5 قرون وأنه جرى إصلاحها مرارًا.

وقال "هذه الطاحونة المائية التي تنتج طحينة السمسم بُنيت قبل القرن السادس عشر، تاريخها يرجع لنحو 500 سنة، بناها والي منطقة العمادية، شيد الطاحونة المائية والجسر في ذات الوقت".

وتابع "ما زلنا نستخدم هذه الطاحونة، أصلحناها لكي نستخدمها، نطحن السمسم وننتج الطحينة (معجون السمسم). السمسم الذي نستخدمه من إنتاج منطقة العمادية وسد دوكان، وكل السمسم الذي نستخدمه من إقليم كردستان".

والطحينة أو معجون السمسم عبارة عن معجون دسم متعدد الاستخدامات في الطعام بمعظم الدول العربية حيث يُقدم مع الفلافل وخبز الكماج والشاورما والكباب وغير ذلك من الوجبات.

وأوضح داود سليمان وهو صاحب محل لبيع الطحينة، أن معامل إنتاج الطحينة تعمل بطاقة المياه.

ومن جانبه أوضح كردي يدعى سعيد مصطفى أن معامل السمسم في العمادية تعود لمئات السنين.

وطحينة السمسم غنية بالمنجنيز والنحاس وزيت أوميغا 3 وأوميغا 6.

والطحينة بها مستويات عالية من الألياف والكالسيوم ومعدلات أقل من السكر والدهون المشبعة.