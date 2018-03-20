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شاهد: أوكرانية تبدع بتحويل الطعام إلى لوحات فنية لذيذة

20/3/2018

تحوّل فنانة الطعام الأوكرانية دارينا كوزار، المنتجات الغذائية العادية إلى لوحات بديعة وروائع غنية بالألوان والطعام، وهي بذلك تجمع بين مهاراتها الإبداعية والطهي.

فيمكن أن ترى المدن المصنوعة من الجبن واللحوم، وصورة الممثل الشهير إيدي ميرفي المصنوعة من بسكويت أوريو، ورسمة للممثلة الأمريكية ووبي غولدبرغ مصنوعة من صلصة الشوكولا، وهي بعض من أعمال دارينا المثيرة للإعجاب.

تدربت دارينا كطبيبة نفسية، وكانت تعمل كمساعد شخصي عندما قررت التخلي عن هذا العمل وبدء تدشين حساب فني على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منذ خمس سنوات لعرض مأكولاتها الفنية.

وكونها مستوحاة من كل منتج، وهو بديل عن نوع معين من الطلاء لدارينا، فإنها تحمل دومًا دفترًا صغيرًا معها لالتقاط الأفكار على الورق على الفور.

ويعد طهي وجبات الطعام الغذائية عملية دقيقة للغاية وتستغرق وقتا طويلا حيث يستغرق إعداد أسهل هذه الأطباق البديعة ما لا يقل عن 40 دقيقة.

لكن إبداع دارينا يذهب إلى أبعد من المنتجات الغذائية، فهي تستخدم مستحضرات التجميل لرسم صورها.

وقد قام المصمم الفرنسي كريستيان لوبوتان بتفكيره بموهبة الفنانة، فطلب منها القيام بحملة كاملة من أجل خط إنتاج مستحضرات التجميل الجديد الذي يطلق عليه Aloha Louboutin.

كما لاحظت مطاعم كييف موهبة دارينا ودعتها لطهي وجبات طعام خاصة للعملاء الذين يجدون في لوحاتها لذة خاصة وجذابة لتناول الطعام.

المصدر : رويترز
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