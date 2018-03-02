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شاهد: مصريون في النوبة يربّون التماسيح في منازلهم

2/3/2018

التماسيح.. هذه الكائنات المرعبة أصبحت مجرد حيوانات منزلية في قرية غرب سهيل النوبية بمحافظة أسوان أقصى جنوب مصر.

فهذه القرية الصغيرة تفتخر بكونها مكانا متخصصا في تربية التماسيح منذ لحظة خروجها من البيض وحتى اقترابها من البلوغ.

وقال ناصر عبد الستار، أحد مربي التماسيح في القرية، إنهم أرادوا التميز في شيء يجذب السائحين الذين يتوافدون على المنطقة.

وقال إنه بخبرته الطويلة في تربية التماسيح أصبحت هناك روابط قوية تجمعه مع هذه الزواحف المفترسة.

وأوضح عبد الستار أنهم يعيدون التماسيح إلى النهر عندما تنمو بالكامل، لكنها إذا لم تبق على قيد الحياة حتى سن البلوغ، فإنهم يقومون بتحنيطها ووضعها على البيوت في القرية.

وتحتل التماسيح مكانة خاصة في ثقافة السكان في جنوب مصر، كونها واحدة من أخطر الحيوانات المفترسة التي عاشت في المنطقة منذ آلاف السنين.

العثور على تماسيح صغيرة لتربيتها في المنزل يتطلب من النوبيين الصيد سرا.

ورغم أن صيد التماسيح محظور في مصر، وكذلك بيع جلودها أو الحيوانات أنفسها، فإن الموقف القانوني غير واضح إزاء الاحتفاظ بهذه التماسيح في المنزل.

لكن القرويين يصرون على أنهم لا يرتكبون أي خطأ.

وتوجد أعداد كبيرة من التماسيح في بحيرة ناصر، التي شكلها السد العالي في أسوان، لكن الصيد غير المشروع قلص أعدادها.

ووفقا لوزارة البيئة المصرية، يوجد حاليا أقل من 3000 تمساح في نهر النيل، وكثير منهم يأتون من بحيرة ناصر.

المصدر : أسوشيتد برس
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