شاهد: رياضي مصري في عامه الثمانين يوصي بالرياضة والأكل الصحي

من يشاهد المُسن المصري صبحي محمد، وهو يرفع الأثقال في صالة للألعاب الرياضية يتصور أنه في منتصف العمر، لكن الرجل، الذي يتحدى الزمن، أكمل عامه الثمانين.

ويحرص الرجل على تمرين عضلاته ليحافظ على لياقته البدينة قوية على مر السنين من خلال تناول طعام صحي نظيف والمواظبة على التمرينات الرياضية في صالة للألعاب الرياضية بالقاهرة.

ويرى الرجل المُسن أنه مولود بميل طبيعي لممارسة الرياضة والحرص على التمرينات، وعندما بلغ عمره سبع سنين بدأ يمارس لعبة الجمباز ثم بعد بضع سنوات بدأ في ممارسة المصارعة ورفع الأثقال التي يقول إنه أحرز فيها بطولات محلية عديدة على مستوى القطر المصري.

وبعد أن تقاعد ولم يعد يخوض بطولات خاصة بمحترفين استمر المُسنّ في ممارسة التدريب ست مرات في الأسبوع جامعا بين تدريبات رفع الأثقال وكمال الأجسام.

والآن نصحه طبيبه العام بأن يقلص أيام تمريناته إلى ثلاثة أيام فقط في الأسبوع لمدة بين ساعتين وثلاث ساعات في اليوم.

وعندما لا يكون محمد في صالة الألعاب الرياضية فإنه يمضي وقته مع أحفاده لكنه يقول إنه لا شيء سيفلح في إبعاده عن رياضة رفع الأثقال التي يعشقها.