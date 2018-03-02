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شاهد: رياح قوية تتلاعب بعش نسر أمريكي

2/3/2018

أظهر مقطع مصور أنثى نسر أمريكي وهي تواجه رياحا قوية وهي تتلاعب بعشها فوق أحد الأشجار العالية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتم التقاط المقطع باستخدام كاميرا وضعتها جماعة لحماية البيئة لمراقبة أنثى النسر، خلال عمليه احتضان بيضتين.

ومن المتوقع أن تفقس البيضتان نهاية شهر مارس/ أذار الجاري.

وتقع الشجرة فوق مركز التدريب التابع لشرطة واشنطن.

وتعرضت أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ومن بينها العاصمة واشنطن، لرياح قوية وصلت قوتها إلى 97 كيلومترا في الساعة.
وتسببت الرياح والعواصف الشديدة في إلغاء مئات الرحلات في عدة مطارات بينها ثلاثة مطارات كبرى في مدينة نيويورك.

المصدر : رويترز
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