شاهد: تشكيلية يمنية تلجأ للجداريات للتذكير بضحايا الحرب

لجأت الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع إلى الجداريات كسبيل لتخليد ذكرى ضحايا الحرب الأهلية المستعرة في بلادها منذ ثلاثة أعوام، حتى لا يطويهم النسيان.

وحرصا منها على ضمان استمرار التذكير بمصابي الحرب، ترسم الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع جدارية لأحد الضحايا الصغار للحرب الضارية في بلدها على مبنى في صنعاء.

وأحدث جدارية، والتي تصور ضحية لغم أرضي، وكُشف عنها النقاب (الخميس) مجرد لوحة واحدة من بين لوحات عديدة رسمتها هيفاء خلال الحرب المستعرة في اليمن منذ ثلاث سنوات والتي تسببت في مقتل الآلاف ودمرت اقتصاد البلاد.

وتتعهد هيفاء بأن تواصل حملتها "ضحايا صامتون" طالما استمرت الحرب وزاد عدد الضحايا.

وقالت: "الرسمة هذه اسمها (مجرد ساق) ضمن حملة ضحايا صامتون… الجدارية تعني بضحايا الحرب بشكل عام وخصوصا ضحايا الألغام الفردية التي تزرع في كل مكان بالجمهورية اليمنية بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضافت: "رسالتي أدعو للسلام، فئة النساء والأطفال هم الأكثر تضررا في هذه الحرب، لا أحد يلتفت لهذه الفئات، الحرب عبثية واستهدفت كل شيء في اليمن، لم يبق شيء" وأوضحت هيفاء أن هدف الحملة هو نشر الوعي.

ورسمت هيفاء بالفعل جداريات تصور قضايا منها الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري وموضوع نقص إمدادات المياه وتدمير المدارس والنزوح واستغلال المدارس لأغراض عسكرية.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب.