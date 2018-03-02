البث الحي
منوعات

شاهد: تشكيلية يمنية تلجأ للجداريات للتذكير بضحايا الحرب

2/3/2018

لجأت الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع إلى الجداريات كسبيل لتخليد ذكرى ضحايا الحرب الأهلية المستعرة في بلادها منذ ثلاثة أعوام، حتى لا يطويهم النسيان.

وحرصا منها على ضمان استمرار التذكير بمصابي الحرب، ترسم الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع جدارية لأحد الضحايا الصغار للحرب الضارية في بلدها على مبنى في صنعاء.

وأحدث جدارية، والتي تصور ضحية لغم أرضي، وكُشف عنها النقاب (الخميس) مجرد لوحة واحدة من بين لوحات عديدة رسمتها هيفاء خلال الحرب المستعرة في اليمن منذ ثلاث سنوات والتي تسببت في مقتل الآلاف ودمرت اقتصاد البلاد.

وتتعهد هيفاء بأن تواصل حملتها "ضحايا صامتون" طالما استمرت الحرب وزاد عدد الضحايا.

وقالت: "الرسمة هذه اسمها (مجرد ساق) ضمن حملة ضحايا صامتون… الجدارية تعني بضحايا الحرب بشكل عام وخصوصا ضحايا الألغام الفردية التي تزرع في كل مكان بالجمهورية اليمنية بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأضافت: "رسالتي أدعو للسلام، فئة النساء والأطفال هم الأكثر تضررا في هذه الحرب، لا أحد يلتفت لهذه الفئات، الحرب عبثية واستهدفت كل شيء في اليمن، لم يبق شيء" وأوضحت هيفاء أن هدف الحملة هو نشر الوعي.

ورسمت هيفاء بالفعل جداريات تصور قضايا منها الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري وموضوع نقص إمدادات المياه وتدمير المدارس والنزوح واستغلال المدارس لأغراض عسكرية.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)