شاهد: استعراض للفيلة في سريلانكا يجذب الآلاف

اصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في سريلانكا بشوارع العاصمة كولومبو، ليلة الخميس لمشاهدة العرض السنوي للأفيال "نوام مها بيراهيرا".

واصطحب الطبّالون والراقصون التقليديون وحاملو الشعلة العشرات من الفيلة المزينة بشكل مبهر في موكب ملون يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات.

وتمايلت الفيلة في العرض مع ضربات الطبول والموسيقى التقليدية وعلى ظهورها جلس الكهنة البوذيون، واستمتع المشاهدون، بمواكب الأفيال الضخمة وهي تتوشح بالثياب المزركشة والزينة الباذخة في موكب كبير في العرض الذي دام ثلاث ساعات.

وتوافد الآلاف من السياح إلى المدينة لمشاهدة العرض السنوي، حيث أفاد مسؤولو الفنادق بالمدينة، أن الفنادق لم تعد بها أماكن لاستيعاب المزيد من السياح.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان السنوي لعرض الأفيال يوم الاثنين، وتم إلغاء العرض ندما ضربت عاصفة رعدية المدينة.

ومهرجان بيراهيرا الديني، أحد المهرجانات البوذية، ويتكون من مجموعة من الأفيال التي ترتدي أزياءً مصممة من ألوان زاهية ومختلفة كزينة لها، وعرض يشارك به راقصون محليون يرتدون أزياء تقليدية، ويرقصون مختلف الرقصات بمصاحبة "النيران وألسنة اللهب وغيرها من أدوات محلية.

والمهرجان يستقطب العديد من السياح من شتى أنحاء المعمورة.