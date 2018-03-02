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سرقة سلحفاتين نادرتين من حديقة حيوان في مصر

1/3/2018

أعلنت حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، سرقة سلحفاتين من سلالة نادرة من الحديقة.

وقال محمد رجائي، رئيس إدارة حدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة، في بيان، نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، إن السلحفاتين من سلالة النوع السوداني، وتصل وزن الواحدة منهما ما بين 25 إلى 30 كلغ.

وأشار رجائي، إلى أنه تم إبلاغ الأمن، بسرقة السلحفاتين من داخل الإيواء المخصص لهما بحديقة حيوان الجيزة.

وسلحفاة النوع السوداني، إحدى سلالات السلاحف الإفريقية النادرة، التي تسكن في شمال القارة السمراء، ومتوسط حياتها يتراوح ما بين 50 و150 عاما.

وتحتفل حديقة الحيوان الجيزة، اليوم، بمرور 127 عامًا، حيث افتتحت في 1 مارس/ آذار 1891.

وتعد أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في إفريقيا، وكانت تسمى "جوهرة التاج" لحدائق الحيوان في إفريقيا.

ويوجد في الحديقة قرابة 6 آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.

وتعد الحديقة التي تبلغ نحو 80 فدانًا، قبلة لملايين المصريين سنويًا، وفق تقديرات صحفية محلية.

المصدر : الأناضول
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