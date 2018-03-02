البث الحي
منوعات|السعودية

السعودية تبدأ بإصدار تراخيص لدور السينما

الممثل الأمريكي جون ترافولتا خلال زيارته للسعودية
الممثل الأمريكي جون ترافولتا خلال زيارته للسعودية
1/3/2018

بدأت المملكة العربية السعودية الخميس بإصدار تراخيص لدور العرض السينمائي تمهيدا لإعادة فتحها بعد رفع حظر استمر لعقود ضمن خطة إصلاحات واسعة.

وقالت وزارة الثقافة والاعلام إنها "استكملت جميع الشروط… لإقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة".

وأضافت الوزارة في بيان أن "التراخيص تبدأ فورا".

وتأتي تلك الخطوة فيما تطلق شركة "فوكس سينما" ومقرها دبي، أول عرض علني في السعودية. ويستمر العرض حتى السبت ويهدف إلى التوعية على مرض الزهايمر.

وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية التي تضم أكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاما.

وفي ديسمبر/كانون أول وقعت الشركة الأمريكية "ايه ام سي انترتينمنت"، أكبر مشغل لدور السينما في العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل دور سينما في المملكة.

وستواجه إي.إم سي منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل فوكس.

وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة طموحة للإصلاحات يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

وينفق السعوديون مليارات الدولارات سنويا لمشاهدة عروض سينما وزيارة دور ترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)