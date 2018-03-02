السعودية تبدأ بإصدار تراخيص لدور السينما

بدأت المملكة العربية السعودية الخميس بإصدار تراخيص لدور العرض السينمائي تمهيدا لإعادة فتحها بعد رفع حظر استمر لعقود ضمن خطة إصلاحات واسعة.

وقالت وزارة الثقافة والاعلام إنها "استكملت جميع الشروط… لإقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة".

وأضافت الوزارة في بيان أن "التراخيص تبدأ فورا".

وتأتي تلك الخطوة فيما تطلق شركة "فوكس سينما" ومقرها دبي، أول عرض علني في السعودية. ويستمر العرض حتى السبت ويهدف إلى التوعية على مرض الزهايمر.

وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية التي تضم أكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاما.

وفي ديسمبر/كانون أول وقعت الشركة الأمريكية "ايه ام سي انترتينمنت"، أكبر مشغل لدور السينما في العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل دور سينما في المملكة.

وستواجه إي.إم سي منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل فوكس.

وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه في إطار خطة طموحة للإصلاحات يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

وينفق السعوديون مليارات الدولارات سنويا لمشاهدة عروض سينما وزيارة دور ترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي.