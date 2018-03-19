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شاهد: وفاة لاعب سيرك شهير إثر سقوطه أثناء عرض بفلوريدا

19/3/2018

أعلنت فرقة مسرحية كندية (الأحد) وفاة أحد لاعبي الأكروبات من ذوي الخبرة في سيرك دو سوليه، أثناء عرض حي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وسقط يان آرنو (38 عامًا)، وهو لاعب أكروبات هوائي انضم إلى السيرك منذ 15 عامًا، أثناء أداء حركة في الهواء ضمن عرض فولتا في مدينة تمبا بولاية فلوريدا في وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت الفرقة إن اللاعب نقل إلى المستشفى على الفور لكنه توفي متأثرًا بجراحه.

وقال دانيال لامار رئيس مجموعة "سيرك دو سوليه" للترفيه إن أسرة سيرك دو سوليه بأكملها في حالة صدمة بسبب هذه المأساة.

وتابع: "خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون تركيزنا الكامل على دعم عائلة يان وموظفينا، وخاصة فريق فولتا".

وسيرك دو سوليه، هي شركة ترفيه كندية مقرها في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك، مشهورة بتقديم عروض السيرك.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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