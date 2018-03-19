شاهد: نهر شيكاغو يتحول إلى اللون الأخضر.. لماذا؟

النهر الأخضر ليس مجرد اسم بل واقعا تعيشه مدينة شيكاغوالأمريكية خلال مهرجانها السنوي، حيث تتسابق الفرق في تلوين النهر الذي يشق المدينة باللون الأخضر الذي يمازج مياهه حتى يغلب عليها.

ويتغير لون النهر الذي يشق وسط مدينة شيكاغو كليًا كل عام، عندما تحيي المدينة مهرجانها السنوي الذي يحتفي بتاريخ المهاجرين لاسيما الأوائل منهم إلى جانب أحد القديسين.

واتبعت المدينة هذا التقليد للاحتفال بعيد القديس باتريك، ويتم استعمال صبغة نباتية غير ضارة لتلوين النهر باللون الأخضر، ويبقى النهر مصبوغًا بهذا اللون مدة 12 ساعة قبل أن تزول تدريجيًا ليعود النهر للونه الطبيعي.