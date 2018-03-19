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شاهد: شيف الأوسكار يشارك في مهرجان قطر الدولي للأغذية

19/3/2018

استعرض عدد من أشهر الطهاة في العالم مواهبهم في الطهي وقدموا طعاما مميزا للجمهور مباشرة في المهرجان الدولي للأغذية الذي ينظم سنويا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من أبرز المشاركين طاهي المشاهير فولفغانغ بوك، الذي تولى مسؤولية إعداد وليمة ما بعد الأوسكار لمدة 24 عاما، والذي قال إن المهرجان فرصة للناس ليجربوا نكهات جديدة.

كما شارك في المهرجان الطاهي الياباني ماساهارو موريموتو، الذي قام بتجهيز 80 كيلوغراما من سمك التونة أمام الجمهور.

ويقول منظمو المهرجان، الذي يستمر 11 يوما، إنه يقدم أكلات عالمية للزوار المحليين بهدف الاحتفاء بالتنوع الثقافي في الدولة الخليجية.

وضم المهرجان في نسخته التاسعة هذا العام 177 كشكا وشاحنة طعام وعربة انتشرت في منطقة مساحتها 80 ألف متر.

وبالإضافة للمطابخ العالمية أُتيحت فرصة لطهاة محليين ليقدموا للزوار أطعمة مختلفة.

وقدمت بعض المطاعم المشاركة في المهرجان طعاما صحيا أيضا.

وأُتيحت للزوار فرصة لتذوق وجبات فنادق من ذات خمسة النجوم مقابل جزء بسيط من سعرها الفعلي، حيث تراوحت أسعار الوجبات من خمسة ريالات إلى 40 ريالا قطريا (1.3-11 دولار).

ويستمر مهرجان قطر الدولي للأغذية حتى يوم 25 مارس/آذار الجاري.

المصدر : رويترز
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